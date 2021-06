Koalitsioon lükkas EKRE ettepanekud ABIS-e eelnõule tagasi

EKRE esimehe Martin Helme sõnul on erakond valmis lõpetama venitamistaktika, kui menetluses olevasse isikutuvastamise andmebaasi ehk ABIS-e loomise eelnõusse tehakse EKRE-le sobivad täiendused. Koalitsioon lükkas EKRE ettepaneku kompromissiks tagasi, riigikogu jätkab eelnõu menetlemist.

Helme kirjutas sotsiaalmeedias, et on päevade jooksul riigikogus kombanud koalitsiooniga vastastikku võimalusi kompromissi leidmiseks ja erakond ei eita andmekogude vajalikkust, küsimus on selles, milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutada saab.

"Arutelude käigus küsisid koalitsiooni esindajad, et kas on olemas mingid muudatused, mille eelnõusse sisse viimisel võiksime me lõpuks eelnõuga nõustuda. Oleme alati valmis otsima mõistlikku kompromissi, mistõttu panime oma ettepanekud kirja," kirjutas Helme.

Helme sõnul tähendaks muudatuste sisse viimine siiski, et eelnõu teine lugemine tuleks katkestada ja pakutavad muudatused tuleks suve jooksul uueks eelnõuks kirjutada ning teema juurde peaks tagasi tulema sügisel.

"Kahjuks lükkas koalitsioon meie kompromissi tagasi," lisas ta.

Helme avaldatud EKRE poolt välja käidud ettepanekute loetelu: