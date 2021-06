Tallink taasavab Tallinna-Stockholmi liini 9. juulist

Laevaliini teenindab esialgu ainult üks ettevõtte laev, Baltic Queen, väljumistega Tallinnast ja Stockholmist ülepäeviti.

Baltic Queen väljub alates 9. juulist Tallinnast kell 18.00 ja Stockholmist kohaliku aja järgi kelle 17.30.

Piletimüük Tallinna-Stockholmi liini väljumistele avatakse teisipäeva jooksul.

Kuigi laevaliin avaneb turismireisijatele 9. juulil, korraldab Tallink koostööpartneritele ja ettevõtte töötajatele 7. juulil erikruiisi Stockholmi.

Laevaliini taasavamine võimaldab inimestel, kes töötavad Skandinaavia riikides, reisida tööle võttes ühes ka oma sõiduautod. Esialgu võtab Tallink jätkuvalt sõiduautodega reisijaid ka oma laevade Sailor ja Regal Star pardale, mis sõidavad Paldiski ja Kapellskäri vahel.

"Kui me peatasime ajutiselt Tallinna-Stockholmi laevaliini 14. märtsil 2020, katkestades üle mitme aastakümne elulise tähtsusega veeühenduse meie kahe riigi pealinna vahel, ei arvanud me hetkekski, et meil kulub ligi poolteist aastat selle ühenduse taastamiseks. Mul on väga hea meel, et pandeemiaolukord on sedavõrd paranenud ja riiklikud vaktsineerimiskavade tempod on edenenud sedavõrd, et karantiinivaba reisimine Eesti ja Rootsi vahel saab reaalsuseks alates 1. juulist, ning meil on viimaks võimalik vastu tulla kasvavale reisijate nõudlusele ja taasalustada selle olulise liini opereerimist," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Enne reisi broneerimist palub Tallink reisijatel veenduda, et neil on õigus sihtriiki siseneda sihtkoha sadamas ja et reisijatel on esitamiseks olemas kõik nõutud dokumendid, mida sihtriiki sisenemiseks on vaja.