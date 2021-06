Nõgene: ilmselt avaneb enne turism Soome kui kaovad töörände piirangud

Võib eeldada, et enne, kui Soome valitsus kaotab ära piirangud töörändele, on juba kõikidel eestlastel madala nakatumisnäidu mõjul võimalus vabalt Soome reisida, ütles Tallinki juht Paavo Nõgene Vikerraadio saates "Uudis +".

Ta selgitas, et Eesti viimase seitsme päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on langenud alla 25 ning järgmisel nädalal võib sama madal olla juba viimase kahe nädala näitaja.

Inimesed kõikidest riikidest, kus nakatumisnäit viimase 14 päeva jooksul on alla 25, ei pea Soome sisenemisel oma liikumist piirama.

"Teine tingimus, mis tegelikult on saabumas: Euroopa Liit on kokku leppimas 1. juulist uusi reisitingimusi /---/ roheline tsoon on 75 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala keskmisena. Eesti on sellest ilmselgelt allpool," sõnas Nõgene.

Ta lisas, et Soome on nende tingimustega nõustunud ning selle järgi peaks turism olema taastunud hiljemalt 1. juuliks.

"Soomlane on väga oma riigi kuulelik, kui nii võib öelda, paljusid inimesi hoiab tagasi see, kui öeldakse, et kõik on väga ohtlik. Aga ühel hetkel numbrid ikkagi räägivad teist keelt," ütles Nõgene Eesti langeva nakatumisnäidu kohta.

Ta selgitas, et jätkuvalt on tuhanded Eesti pered erineval pool piiri ning inimesed pole oma pereliikmeid juba kuid näinud. Lisaks on Nõgenele arusaamatuks jäänud, miks on tööränne lubatud lennuki ja väikelaevaga, kuid mitte suurema laevaga.

Lisaks avaneb avaneb ka võimalus Tallinki laevadel vaktsineerida ning Nõgene lisas, et huvi selle vastu on suur. Tema sõnul oleks võimalus võinud tekkida juba maikuus.

Muu hulgas tuli saates juttu ka Rootsi kruiiside taasavamisest. "Esiteks Rootsi on teinud otsuse, et 1. juulist on kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest oodatud kõik ilma igasuguste dokumentideta, lihtsalt tulge ja olge" ütles Nõgene ja selgitas, et pole vaja esitada negatiivset koroonatesti ega vaktsineerimistõendit.

Kuna Rootsi nakatumisnäit on samuti alla 150, siis tähendab see seda, et Rootsist Eestisse ja vastupidi saab reisida piiranguteta, lisas Nõgene.