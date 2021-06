Tallinki uus laev jõuab liinile järgmise aasta alguses

Tallink Grupp alustas eelmise aasta kevadel, keset koroonapandeemiat uue süstiklaeva MyStar ehitust Soome Rauma tehases, mille ettevalmistustööd algasid juba pikalt enne kriisi.

Järgmise aasta jaanuaris valmima pidanud laeva ehitust on koroonaaeg pisut küll pärssinud, kuid töödega ollakse graafikus ning juulis jõutakse laeva ristimise ja veeskamiseni, kinnitas ettevõtte kommunikatsioonijuht ERR-ile.

"Väiksemaid viivitusi on viimase aasta jooksul ikka ette tulnud, näiteks sel kevadel, mil Rauma laevatehases töö ajutiselt peatati, kuna mitmel töötajal tuvastati koroonaviirus. Mõningase viivituse on see tekitanud, aga laev on endiselt valmimas ning liinile tulemas 2022. aasta esimeses kvartalis. Millal täpsemalt toimub esimene reis ja millal MyStarile pileteid saab hakata broneerima, anname teada juba lähikuudel," ütles Katri Link.

Uus Tallinna-Helsingi liinile tulev laev läheb hinnanguliselt maksma 250 miljonit eurot. Laev kasutab peamise kütusena veeldatud maagaasi.

Tallinki uue shuttle-laeva pikkus on 212 meetrit ja laius 30,6 meetrit. Laev võtab peale 2800 reisijat, neli autotekki mahutavad kuni 750 sõidukit. Aluse maksimumkiirus on 27 sõlme.