Põhja-Tallinna linnaosavanem lahkub ametist

"Kuna soovin osaleda poliitilises elus, siis olukorras, kus meie administratiivne koormus kasvab, poliitiline koormus kasvab, ja ma olen akadeemilise taustaga inimene /.../ pöördusin linnapea poole (selle) palvega, sest tahan kontsentreeruda maksimaalselt poliitilisele tegevusele. Oleme arutanud (linnapeaga) võimalusi ja ma sooviks vähemalt valimisteni linnaosavanema ameti maha panna," lausus Järvelaid.

Järvelaiu sõnul näeb ta oma rolli edaspidi linnavalitsuse nõustajana teadusküsimustes.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on praegu kaalumisel teadusnõuniku koha loomine linnavalitsuse juurde. Kõlvart märkis, et sellise ettepanekuga on linna poole pöördunud Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

"Et Tallinnas oleks vaja sellist lähenemist, mis tagaks rohkem teaduse kaasamist. Mis see vorm on, seda me ka Peetriga arutame. Lugupeetud Teaduste Akadeemia president tegi ettepaneku, et see võiks olla teadusnõukogu. Aga võib-olla peaks see olema süsteem, mis tagab adekvaatse teaduspõhise lähenemise ja erinevate kontseptsioonide kaasamist. See on arutelu koht ja kohtume Tarmo Soomerega sel teemal. Minu palve oleks, et Peeter arvestaks sellega, et meil on terve rida vajadusi, kus vajaksime vastavat kompetentsi lähtuvalt uutest arengutest," lausus Kõlvart.