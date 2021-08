Ametist lahkuma pidanud linnaosavanem sai uue töö Lauluväljaku teadusjuhina

Endine Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid (Keskerakond) asub tööle Tallinna Lauluväljaku külastuskeskuse teadusjuhina. Kevadel kirjutas Õhtuleht , et Järvelaid kuritarvitas linnavara ning opositsioonipoliitikute sõnul pole seesugune personalivangerdus Keskerakonnas imekspandav.

Järvelaid kasutas 2020. aasta sügisel ja sel talvel linnaosale kuulunud autot, millega tohib teha vaid töösõite, et vedada laatadele ja linnaüritustele Keskerakonna logodega telki ja muid erakonnale kuulunud asju. Juunis teatas Järvelaid, et lahkub omal soovil ametist, et keskenduda kohalike valimiste eel poliitikale ja linnavalitsuse nõustamisele.

Esmaspäeval aga teatas SA Tallinna Lauluväljak, et Järvelaid asub tööle külastuskeskuse teadusjuhina ning hakkab vastutama keskuse populariseerimise ning Lauluväljaku jätkusuutliku arengu eest.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid ütles ERR-ile, et seesugune käitumine on viimase 20 aasta jooksul Tallinnas tavapraktikaks kujunenud.

"Juhid, kes ei tule oma ülesannetega toime, viiakse üle mõnele muule ametikohale linnasüsteemis. Ja väga sageli kasutatakse selleks linnale või linnaosale kuuluvaid äriühinguid või sihtasutusi," sõnas Kaljulaid.

Ta selgitas, et seesuguste asutuste nõukogud koosnevadki tihtilugu Keskerakonna või parteiga seotud inimestest.

"See võimaldab parkida n-ö läbikukkunud juhti või ülesannetega mitte toime tulnud juhti kuhugi sihtasutusse või äriühingusse kõrge palga peale eest ära. Kedagi Tallinnas kunagi lahti ei lasta, kui tegemist on erakonnaliikmega. /---/ Tallinn on justkui Keskerakonna tööturuagentuur," lisas Kaljulaid.

Ta rõhutas, et linnaasutuste nõukogud peavad olema poliitiliselt sõltumatud ning Tallinnas on just seetõttu koalitsioonivalitsust vaja, et n-ö kord majja lüüa.

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal ütles ERR-ile, et kui Järvelaid oleks vahepeal linnaosavanemana mitte töötanud ning suundunud kohe Lauluväljaku SA-sse tööle, siis ei oleks see ametikoht imekspandav.

"Ta tehti tööks vabaks, et enne valimisi mõningaid pingeid vähendada /---/, Keskerakonna puhul on see tavaline," ütles ta.

Michal meenutas, et selliseid personalimuudatusi on Tallinnas ennegi tehtud. Ta tõi näite linnaametnikust, kes asus tööle Raua tänava munitsipaalsauna juhina.

"Sellised vangerdused diskrediteerivad neid inimesi ja rolle. Raua saun võib-olla pole seesugune usaldusväärne asutus, aga Lauluväljak siiski on sümbol ja kui sinna viiakse inimene, kes niiviisi vahele jäi, siis see head muljet ei jäta," lisas ta.

Keskerakonnale tuleks Michali hinnangul kasuks sisekontrolli teke ning see saaks teoks, kui tekiks koalitsioon.

Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja sõnul on Järvelaiu liitumine meeskonnaga oluline samm, et tuua SA arendamisesse teaduspõhist lähenemist.

Järvelaid on hariduselt õigusajaloolane ning enne linnaametnikuks saamist töötas ta muu hulgas ka Tartu Ülikoolis professorina ning Merekooli rektorina. Järvelaid on ka praegu õppejõud, töötades Tallinna Ülikoolis õigusajaloo dotsendina.

Ta ise ütles pressiteate vahendusel, et näeb Tallinna Lauluväljakul "tohutut potentsiaali avardada inimeste teadmisi meie rahva kujunemise, kuid ka kultuuri kujunemise loos, selle jätkusuutlikkuse tagamisel. Mõistagi tuleb tähelepanu pöörata lastele ja noortele, kellest sõltub meie iseolemise püsima jäämine, kuid ka neile, kes saavad Lauluväljakult tubli annuse nostalgiat läbi oma isiklike kogemuste. Täiesti eraldi suund on väliskülalised, kellele tuleb väga põgusa aja jooksul selgeks teha, mismoodi võib laulmine ühe rahva vabaks teha."