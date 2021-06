Helme: absoluutne enamus Eesti inimesi saab aru, et metsa on vaja majandada

EKRE on metsa ja põlevkivi majandamist ja väärindamist pooldav erakond, ütles parteijuht Martin Helme ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast". Ta lisas, et metsa majandamise vastased moodustavad väikese aga hääleka grupi.

"Meie oleme metsa majandamist pooldav erakond. Meie leiame, et mets on rahvuslik rikkus, seda rahvuslikku rikkust tuleb väärindada, see on väga suur osa majandusest," ütles Helme.

Helme sõnul majanduslikud argumendid metsa majandamise vastu olevaid inimesi ei kõneta. "Neid lihtsalt ei huvita, kas kellelgi kaob leib ja teenistus ära või kas Eestil kaob eksporditulu ära või kas Eestil kaob maksutulu ära. See ei ole nende mure. Neid inimesi ei ole tegelikult palju. Nad on väga agressiivsed. See on väike, väga jõuline seltskond," sõnas Helme.

"Ma arvan, et need inimesed, kes ütlevad "mina hoolin Eesti metsast" ei ole need inimesed, kes ütlevad, et ühtegi puud ja lible ei tohi puudutada. Meil on olemas mõistlik viis. Veerand Eesti metsast on kaitse all. Meil on olemas mõistlik viis, kuidas me hoiame metsa Eestis kaitse all ja samal ajal jätkub ka metsa majandamine. Ja kui on inimesed, kes ütlevad, et siin seda mõistlikku vaheteed ei ole, siis meil nende inimestega millestki rääkida ei ole," lisas ta.

"Aga ma arvan, et absoluutne enamus Eesti inimesi saab aru, et metsa on vaja majandada," ütles Helme veel.

Helme rääkis, et majanduse seisukohast ei tohiks ka põlevkivi kaevandamisest ja väärindamisest loobuda. "Me räägime Eesti energeetilisest sõltumatusest, me räägime normaalse elektrihinna säilitamisest ja me räägime sotsiaalse katastroofi ära hoidmisest Ida-Virumaal. Me oleme siin pikalt ühel joonel olnud. See ei ole mingi oportunism või mingi vene häälte püüdmine, vaid me räägime ikkagi kogu Eesti majanduse huvist," sõnas Helme.

Helme sõnul on tegemist EKRE põhimõttelise majanduspoliitilise positsiooniga. "Eestil peab olema oma energeetiline sõltumatus, Eesti peab saama oma olemasolevat ressurssi ise väärindada, elektrihind peab olema madal. Välja mõeldud põhjendustel omaenda tööstust ära hävitada on lihtsalt kuritegelik," lausus Helme.