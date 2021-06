Pärnu haigla hoolduskeskuses on õueala dementsusega inimestele

Üldhooldusteenusel dementsusega inimestele loodud turvalisel alal on päev mitmekesiselt sisustatud ja saab kasutada spetsiaalseid abivahendeid, tegeleda aiandusega või niisama värskes õhus jalutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õues viibimine loob eeldused paremaks uneks ja toitumiseks, paraneda võib mälu ja verbaalne väljendusoskus ja vaim on värskem. Õu annab enam võimalusi sotsiaalseks suhtluseks ja väheneb üksildus ja isoleeritusetunne.

Piisav füüsiline aktiivsus toetab dementse eaka toimetulekut ja emotsionaalset stabiilsust.

"Meil on nii hea meel täna avada dementsussündroomiga patsientide õueala ja meie eakatel on siin suveajal võimalik kuulata kontserte. Meil on plaanis siin teha ka lemmikloomapäevi, et emotsionaalselt ja hingeliselt neid eakaid toetada. Samuti saavad nad siin kohtuda oma külalistega, oma sugulastega ja meil on siin ka väike lastenurk, et võtta kaasa ka väiksemaid sugulasi, et siis koos suve nautida, lilli nautida, kontserte nautida. Tore saab meil olema," kõneles Pärnu haigla õendus- ja hoolduskeskuse juhataja Margit Seppik.

Õu rajati Pärnu haigla ja sotsiaalministeeriumi rahastusel maksumusega 120 000 eurot. Projekteeris P.P. Projekt, peatöövõtja oli Mefab OÜ.