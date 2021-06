FT: Brüssel tahab eemaldada väärtuslikuma puidu taastuvenergia tootmisest

Euroopa Komisjonil on valminud ettepanek, mille järgi ei saaks näiteks teatud puidu põletamist käsitleda enam roheenergia tootmisena. Ettepaneku taga on keskkonnaühenduste ja teadlaste tugevnev surve.

Euroopa Komisjonil on kavas karmistada oma jätkusuutlikkuse kriteeriume, et hinnata, kas kõiki biomassi alaliike — näiteks puidupelletid ja biojäätmed — peaks ikka käsitlema taastuvatena, vahendas Financial Times.

Biomass moodustab praegu koguni kaks kolmandikku Euroopa Liidu taastuvenergia tootmisest, olles selgelt olulisem taastuvenergia allikas kui päikese- või tuuleenergia.

Seni on Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivi hoidnud muutumatuna eelkõige Rootsi ja Soome poliitiline surve. Mõlemad riigid kuuluvad liidu suurimate biomassi kasutajate hulka.

Keskkonnaaktivistid nõuavad samal ajal igasuguse metsadest pärit biomassi eemaldamist Euroopa Liidu taastuvenergia nimekirjast.

Financial Timesi valduses oleva dokumendi järgi ei tohiks enam taastuvenergia tootmiseks kasutada teatud metsaaladelt, näiteks põlis- ja kaitsealustest metsadest pärit puitu. Põlismetsadest pärit puit moodustab praegu koguni 18 protsenti Euroopa Liidus toodetavast biomassist.

Komisjon soovitab liikmesriikidel mitte põletada kõrge kvaliteediga puitu energia tootmiseks enne, kui kõik muud võimalused on juba ära kasutatud.

Keskkonnaühendused ja teadlased on nõudnud Brüsselilt taastuvenergia reeglite muutmist ning metsamaterjali eemaldamist nimekirjast, muu hulgas suurendab puidu põletamine nende väitel süsinikuheidet.

Euroopa Liidu rohelise leppe eest vastutav asepresident Frans Timmermans on aga öelnud, et ilma biomassita ei suuda Euroopa Liit täita endale seatud eesmärki jõuda aastaks 2050 CO2-neutraalsuseni.

"Me vajame ka biomassi, kuid õiget biomassi. Mulle ei meeldi näha, kuidas terved metsad võetakse põletamiseks maha. See ei ole jätkusuutlik ega mõistlik," ütles Timmermans Euractivile.

Samas on Brüsselil kavas kiirendada taastuvenergia eesmärkideni jõudmist. Kui praegu on seatud eesmärgiks, et aastaks 2030 peab kogu energiatootmisest olema 32 protsenti taastuvenergia, siis uue plaani järgi peaks taastuvenergia osakaal ulatuma 40 protsendini.

Euroopa Komisjoni ettepanekud peavad heaks kiitma ka Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament