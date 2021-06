Bideni seisukohad abordi küsimuses pälvisid kiriku hukkamõistu

Nii uudisteagentuur CNN kui BBC ringhääling teatasid, et Ühendriikide sinod otsustas panna kokku dokumendi, milles soovitatakse keelata armulauale pääs presidendile ja teistele abordi pooldajatele.

Kirikukogus hääletas selle poolt 168 osalejat ja vastu oli 55. Biden ise kommenteeris küsimust vaid lühidalt.

"See on eraviisiline asi ja ma ei usu, et see juhtuks," ütles Biden Valge Maja pressikonverentsil.

Katoliku kiriku abordivastasuse ja demokraatide poliitiliste põhimõtete vastuokslikkus on nõudnud Bidenilt avalikel sõnavõttudel abordist rääkides äärmiselt tasakaalustatud lähenemist.

Biden on öelnud, et on usulistel põhjustel isiklikult abordi vastu, kuid keeldunud seda laiendamast poliitikasse.

Biden on tuntud veendunud katoliiklasena, kes osaleb regulaarselt kiriku tegevuses.