Bideni abiliste sugulased leiavad tööd USA valitsuses

JJ Ricchetti on Bideni nõustaja Steve Ricchetti poeg. JJ Richetti lõpetas ülikooli eelmisel aastal ja eelmisel nädalal läks ta tööle rahandusministeeriumi, teatas The Times.

USA ajalehe The Washington Posti andmetel on valitsusametnikuks määratud vähemalt viis Bideni administratsiooni ametniku last.

Julgeolekunõuniku Jake Sullivani pereliikmed on samuti leidnud tööd valitsuses. Valge Maja pressisekretäri Jen Psaki õde Stephanie Psaki on tervise- ja personaliteenuste vanemnõunik. Stephanie Psaki on rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiiniekspert.

Biden lubas pärast ametisse astumist, et ükski tema enda pereliige ei saa administratsioonis tööd. Bideni seisukoht ei näi kehtivat aga tema ümber olevate inimeste suhtes. USA meedias spekuleeritakse, et Bideni vanemabiliste laste suhtes tehakse erandeid.

"Ehki see ei pruugi olla nii halb kui nimetada oma poeg või tütar tippametnikus, on see siiski halb. Pole nii hull kui Trump - see ei tohi olla uus standard," ütles endine Valge Maja tippametnik Walter Schaub.

USA endine president Donald Trump määras oma tütre Ivanka ja väimehe Jared Kushneri Valge Maja vanemnõunikeks.

USA presidendil on ametissenimetamiste osas suured volitused. Lähedaste pereliikmete palkamises pole midagi uut. Näiteks president John F. Kennedy määras oma venna Roberti 1961. aastal peaprokuröriks. Bill Clinton määras aga tervishoiureformi juhtima oma naise Hillary Clintoni. Robert Kennedy ja Hillary Clinton kandideerisid mõlemad samuti presidendiks.

Valge Maja teatel nõutakse, et kõik palgatud ametnikud oleksid hästi kvalifitseeritud. President on uhke, et komplekteeris USA ajaloo kõige mitmekesisema administratsiooni, kes kõik on kvalifitseeritud ja kajastavad tema väärtusi, teatas Valge Maja.