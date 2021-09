USA ülemkohus jättis Texase uue abordiseaduse jõusse

Texase seadus jõustus kolmapäeval. Seaduse vastased esitasid samal päeval kaebuse USA ülemkohtusse. Kohus ei rahuldanud kaebust. Viis kohtuniku olid vastu, neli poolt, teatas AP.

"Jõudsime järeldusele, et me ei kavatse rahuldada kaebajate kohtuasjas ühtegi jurisdiktsioonilist ega sisulist nõuet," teatas ülemkohus.

Neli liberaalset kohtuniku toetasid seaduse tühistamist. Nad avaldasid oma erimeelsust enamuse otsusega ka avalikult.

Abordiõigusekeskuse Center for Reproductive Rights juht Nancy Northup lubas jätkata Texase abordiseaduse vastast võitlust.

"Me oleme löödud, et ülemkohus keeldus blokeerimast seadust, mis rikub räigelt Roe vs Wade'i pretsedenti. Inimesed on paanikas, neil pole aimugi, kus ja millal nad saavad aborti teha. Texase inimesed peavad osariigist lahkuma, et saada põhiseadusega kaitstud tervishoiuteenuseid," ütles Northup.

USA ülemkohtu 1973. aastast pärineva murrangulise otsusega kaasuses Roe vs Wade seadustati abort üle kogu riigi.

Uue seaduse kohaselt pole hilisem Texases abort lubatud isegi siis, kui rasedus sai alguse intsesti või vägistamise tagajärjel.

"Hinnanguliselt on 85–90 protsenti neist, kes Texases aborti soovivad, vähemalt kuuendat nädalat rasedad, mis tähendab seda, et seadusega keelatakse pea kõik abordid," teatas Ameerika kodanikuõiguste liit ACLU.

Seaduses on ka säte, mille alusel ootab ebaseaduslikest aborditegijatest teatajaid rahaline tasu.