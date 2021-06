Eesti noored lõid platvormi tööstusettevõtete tootmisjääkide vahendamiseks

Viis noort Eesti naist lõid Baltikumis ainulaadse veebikeskkonna nimega Materjalivoog, mille läbi kaudu saab vahendada erinevaid tootmisest üle jäänud materjale. Platvormil on ettevõtetel võimalik enda tootmisjääke seal müüa ja neil, kes sooviksid jääke taaskasutada, on võimalus neid osta.

Noorte eesmärk on süvendada ringmajandust ja vähendada korralike materjalide ära viskamist.

Materjalivoo üks asutajatest Mayri Tiido sõnul oligi idee teha taaskasutus ettevõtetele lihtsamaks.

"Samal õhtul oli ka tegelikult Negavati tähtaeg ja siis meil oligi kolm tundi aega. Panime enda idee kiirelt kirja, et hakkamegi mõtlema ja uurima, mis nendest tootmisjääkidest siis saab. Äkki on sellist platvormi Eestis vaja, kus ühelt poolt pakkujad pakuvad, mis neil on ja ostjad saavad osta, mida nad tahavad osta," selgitas Tiido.

Materjalivoo platvorm annab ettevõtetele hea ja lihtsa võimaluse, kuidas enda jäägid saata teisele ringile.

Siiski võtab platvormile toodete lisamine ja seal ostjatega suhtlemine rohkem aega kui materjali hävitamine. Spordirõivaid tootva firma Trimtexi disainer Anny Drobet leiab, et see jätkusuutlikkus ja taaskastutus kaaluvad ajakulu üles.

"Me oleme selle mõttega, et head asjad võtavadki kauem aega ja me oleme nõus panustama oma aega, et siit tuleks midagi head," ütles Drobet.

Samuti on taaskasutuse viljelejatel platvormil mugav endale selleks materjale otsida. Ettevõtja Karin Rask, kelle ettevõtted ongi üles ehitatud taaskasutusele, leiab, et selline platvorm teeb tema elu mugavamaks.

"Siiamaani ma olen neid tehaseid otsinud ise ja võtnud ühendust ja leidnud endale koostööpartnerid. See platvorm, ma arvan, lihtsustab," ütles ta.