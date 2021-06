"Rahva teenrid": huvitav on jälgida, mida Isamaa siseopositsiooniga teeb

Möödunud pühapäeval Isamaa juhiks tagasi valitud Helir-Valdor Seeder ütles oma kõnes erakonnale: "Eesti poliitika lahkmejoon läheb täna läbi Isamaa ja see on suuresti sisse imporditud erakonda inimeste poolt, kes pole isamaalased, pole rahvuslased, pole konservatiivid, pole tegelikult ka parempoolsed."

Samal üldkogul hääletas erakond ka põhikirja muudatuse poolt, mis teeb nii liikmete erakonnast kui ka selle juhatusest väljaarvamise lihtsamaks.

Ajakirjanikud küsisid, mida see kolmandiku häältesaagist saanud Lavly Perlingu selja taha koondunud siseopositsioonile ehk parempoolsetele tähendab.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov leidis, et see, milleks erakond valmistub, peituski Seedri kõne nimetatud tsitaadis: "Need inimesed, kes ei käi meiega ühte jalga – tšau, pakaa! Mitte, et kui ei meeldi, minge ära, vaid kui ei meeldi, siis ongi tšau, pakaa!, sest me viskame teid välja."

Saatejuht Mirko Ojakivi meenutas, et kui Keskerakond Olga Ivanova erakonnast välja heitis, oli põhikirjas takistus tema väljaarvamiseks erakonna juhatusest. Isamaa on sellised takistused nüüd eemaldanud, ilmselt valmistudes liikmeid välja heitma.

Šmutovi hinnangul näidatakse esmalt kohalike omavalitsuste ja seejärel juba riigikogu valimistel Perlingule ja tema leerile koht kätte valimisnimekirja paigutusega. Teine võimalus oleks otsida lepitust siseopositsiooniga.

Saatejuht Mirko Ojakivi tõi esile, et erakonna eestseisusesse ehk juhatusse pääses vaid neli parempoolsete tiiva esindajat, seevastu Seedri toetajaid on seal 16.

Heidit Kaio meenutas, et Savisaare-aegses Keskerakonnas oli ka siseopositsioon üsna tugev, aga neil lasti olla. Keskerakonna siseopositsioonist tõusid lõpuks esile nii Kadri Simson kui ka Jüri Ratas.

"Kui on tugev juht, suudab ta taluda ka opositsiooni," ütles Kaio.

Ojakivi meenutas, et Ratas pandigi tol ajal karistuseks valimisnimekirja viimaseks, ent lõpuks kerkis temast ometi erakonna juht ja peaminister.