PPA-s tunnustati Eesti parimaid teenistus- ja abikoeri

Teenistuskoeri treenivad asutused valivad endi seast välja parimad igal aastal, tänuüritust peetakse üheskoos. Eelmise aasta parimaks politsei teenistuskoeraks valiti kuueaastane Dexter, kes koos oma juhiga on läbi aastate tabanud jälje ajamisega mitmeid kurjategijaid.

"Üks nendest olukordadest oli üks ärasõit eelmisel aastal. Lubadeta juht oli roolis ja põgenes. Me ei saanud teda kätte ja Dexter läks mööda jälge, võttis jälje üles ja liikus üle kilomeetri ja sai õige inimese kätte," ütles lõuna prefektuuri vanemkoerajuht Ilja Lebedev.

Parim hüpokoer Simona on võetud varjupaigast – väga suure iseloomuga koer, aga tugevuseks on hea koostöö omanikuga.

"Isegi kui on midagi, mis tõmbab ta tähelepanu endale, siis ühel hetkel ta tuleb minu juure ja teeb seda tööd, mis tal vaja teha on. Ta ei pääse mulle ligi, ta karjub eemalt, lähen juurde ja kohe markeerib. Koera seisukohast kõikvõimalikud segajad on olemas, aga ta teeb oma töö ära," rääkis koerajuht Aavo Kuldsaar.

Otsingukoerad on koolitatud leidma elusa inimese, koer Pudi on aga astunud sammu edasi ja leidnud ka paraku juba hukkunud otsitava.

Parim pommikoer Allsaare Ferro on aga näidanud suurepäraseid tulemusi narko- ja lõhkeaine koerte võistlusel.