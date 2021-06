Times: Hiina endine kõrge luureametnik põgenes USA-sse

Ajalehe The Times teatel põgenes Hiina endine kõrge luureametnik Dong Jingwei USA-sse. Jingwei varustas väidetavalt ka USA luureagentuure teabega, mis toetab teooriat, et koroonaviirus põgenes laborist.

Hiina endine julgeoleku aseminister Jingwei saabus koos tütrega USA-sse veebruaris. Tegemist on kõrgeima ametnikuga, kes Hiinast USA-sse lahkus, teatas The Times.

"Riigi luureteenistused peavad hoogustama jõupingutusi, et jahtida Hiina-vastaste jõududega koostööd tegevaid agente," kirjutas pühapäeval Hiina ajaleht South China Morning Post

Dong oli karjääriametnik, kes töötas aastakümneid Hiina julgeolekuministeeriumis.

Eksiilis elav demokraatiameelne hiinlasest aktivist Han Lianchao väitis, et Dongi üle arutati ka märtsis Alaskal toimunud USA-Hiina kõnelustel. Hiina välisminister Wang Yi nõudis väidetavalt Dongi väljaandmist. USA välisminister Antony Blinken aga keeldus Dongi väljaandmisest.

Viimati põgenes Hiina tippametnik USA-sse 2000. aastal. Siis vahetas poolt Hiina armee kolonel Xu Junping. Siis olid Hiina ja USA suhted tunduvalt sõbralikumad.

Dongi ülejooksmine võib olla Washingtoni jaoks tõeline luurevõit. Bideni administratsiooni välispoliitika peamine eesmärk on Hiina mõjuvõimu kasvu pidurdada. Valge Maja alustas samuti koroonaviiruse epideemia algupära uurimist.

Mais teatas Biden, et Valge Maja arvestab võimalusega, et koroonaviirus pääses välja Wuhani viroloogiainstituudist. Laboriteooria kriitikud väidavad, et tegemist on Hiina vastase laimukampaaniaga.