Koroonaviiruse päritolu uurinud teadlasel oli mitu huvide konflikti

Suurbritannia teadlase Peter Daszaki väited, et koroonaviirus ei lekkinud Wuhani instituudi laborist, on vaieldavad, kuna selgus, et tema juhitud heategevusorganisatsioon rahastas instituudi uurimistegevust. Daszakil oli veel teisigi huvide konflikte, mis võisid pärssida tema objektiivsust viiruse päritolu uurimisel.

Daszakil on Ida-Londoni ülikooli doktorikraad. Ta oli ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) delegatsiooni liige. Delegatsioon uuris, kas koroonaviirus pääses valla Wuhani laborist, teatas The Times.

Daszakil on viiruse päritolu uurimise osas aga mitmeid huvide konflikte. Daszak on heategevusorganisatsiooni juht, mis andis raha Wuhani laborile. Heategevusorganisatsiooni rahastati USA riigieelarvest.

Samuti on Daszakil lähedased suhted Wuhani viroloogi Shi Zhengliga, kelle hüüdnimi on "nahkhiirenaine".

Daszak oli ka meditsiiniajakirja The Lancet komisjoni esimees. Komisjon uuris samuti koroonaviiruse võimalikku päritolu.

Daszak ja Hiina eitavad järjekindlalt, et viirus võis põgeneda laborist, teatas The Times.

Kriitikud leiavad, et huvide konflikti tõttu ei saa Daszak viiruse päritolu objektiivselt uurida.

Eelmisel nädalal tunnistas huvide konflikti ka The Lancet. "Tulevikus teevad tehnilist tööd sõltumatud eksperdid, kes ise ei ole seotud uuritava USA-Hiina teadustegevusega," teatas Lancet.

Tegemist pole esimese korraga, kui Daszaki erapooletus seati kahtluse alla. Daszak osales märtsis USA telesaates "60 minutit", kus samuti uuriti tema võimalikku huvide konflikti viiruse päritolu uurimisel.

Silmapaistva teadlase sõnul ei teinud Daszak ise uuringuid, vaid tegi koostööd partneritega, nende hulgas Shi Zhengliga. Koos Shi-ga aitas Daszak koordineerida külastusi Hiina koobastes, et otsida laboris uuritavaid nahkhiirte koroonaviiruseid, teatas The Times.

Kui endine USA president Donald Trump väitis 2020. aasta jaanuaris, et viirus pärines Shi laborist, siis Daszak propageeris tugevalt teooriat, et viiruse levik sai alguse otse loomadelt. 2020. aasta veebruaris koostas ta 26 teadlasega kirja, milles mõisteti hukka viiruse päritolu "vandenõuteooriad". Kiri avaldati The Lancetis.

Samuti avaldas Daszak eelmise aasta juunis ajalehes The Guardian artikli pealkirjaga: "Eirake vandenõuteooriaid, teadlased teavad, et koroonaviirus ei loodud laboris".