Hiina võimud hävitasid kõik Wuhani turuga seotud metsloomad

Põllumajandustootjad, kes metsloomi kinni püüdsid või aretasid, ütlesid, et valitsus käskis eelmise aasta alguses loomadega kauplemine lõpetada, teatas The Wall Street Journal.

"Valitsus ostis kõik loomad kokku ja lasi nad kõik ära tappa," ütles Hiina farmer Yang Bo. Bo aretas bambusrotte. Bo sõnul tema ei tarninud Wuhani turule rotte. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel siiski üks farmer tarnis bambusrotte Wuhani turule.

Teadlaste sõnul oli Bo ja teiste aretajate tegevuse lõpetamine ettevaatusabinõuna mõttekas. Siiski oleks pidanud loomi enne põhjalikult uurima. Kui isegi selliseid uuringuid tehti, siis neid uuringuid pole avalikustatud.

WHO juhitud meeskond väidab, et viiruse levik loomalt inimesele on kõige usutavam teooria. Selle tõestamiseks tuleb aga uurida loomi. Nüüd on need loomad paraku kadunud.

"Siin on vaevalt võimalik mingeid edusamme teha," ütles Saksamaal asuva Friedrich-Loeffleri instituudi viroloog Martin Beer.

Columbia ülikooli viroloogi Maureen Milleri sõnul oleks loomi pidanud uurima kohe alguses. Siis oleks saanud kindlaks teha, milliselt loomalt viirus inimesele levis. "See juhtus nii ammu, et me ei saa nüüd kunagi teada, milline loom see võis olla," ütles Miller.

Hiina riiklik tervishoiukomisjon ei kommenteerinud loomade likvideerimist. Hiina on viimastel kuudel vähendanud retoorikat, et metsloomad võisid olla viiruse levitajad. Peking väidab aina rohkem, et viirus võis pärineda hoopis väljastpoolt Hiinat, teatas The Wall Street Journal.