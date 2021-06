WHO juht ei välista koroonaviiruse pärinemist laborist

Maailma Terviseorganisatsioni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et ei saa välistada Hiinast alguse saanud koroonaviiruse pärinemist laborist ning kutsus Hiina võime aitama kaasa viiruse tekkepõhjuste väljaselgitamisele.

Demokraatlike tööstusriikide rühmituse G7 tippkohtumisel esinenud WHO peadirektor ütles, et viiruse päritolu suhtes on kõik hüpoteesid endiselt arutuse all ning Hiina ei ole tema sõnul teinud täielikku koostööd miljonite inimeste elu nõudnud viiruse tekke algpõhjuste uurimisel. Haiguse tekkepõhjused tuleb välja selgitada austusest surnute vastu, vahendas ajaleht Daily Mail Ghebreyesuse öeldut G7 tippkohtumise ajal peetud pressikonverentsil.

Tema sõnul ei olnud Hiina poolt piisavalt läbipaistvust ja koostöövalmidust viiruse tekkepõhjuste esialgsel uurimisel. "Me vajame Hiina poole koostööd. Me vajame läbipaistvust, et aru saada, teada ja leida viiruse tekkepõhjused," ütles Ghebreyesus. "Aga andmevahetusega oli raskusi, eriti algandmete juures... Me loodame, et edaspidi on koostöö ja läbipaistvus parem," lisas WHO juht.

Viiruse tekke suhtes valitseb siiani suur segadus - kas see sai alguse Wuhani elusloomaturult inimeste kontaktist loomadega või samas linnas asuvast ülisalajasest viroloogialaborist. Hiina on tõrjunud väited, et vastutab viiruse tekke eest ning eitab võimalust, et viirus võida luua Wuhani laboris.

USA president Joe Biden andis aga mais oma riigi luureteenistustele kolm kuud aega, et selgitada välja, kas viirus sai algus õnnetusest laboris või turul.