Lähipäevil saartele reisides peab sadamas arvestama kolmetunnise ooteajaga

Sel nädalal Saaremaa ja Hiiumaa suunas sõitvad parvlaevad on praeguseks juba suurema osa pileteid eelmüügist välja müünud. Kõikidele suundadele on praegu võimalik osta jalakäijate pileteid, seejuures suurem autokohtade broneeringutest on välja müüdud.

TS Laevad juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on lisatud pühade ajaks küll lisareise Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidele, kuid sellegipoolest on broneeringud otsas. E-pileteid on võimalik osta veel ainult esmaspäevaks ja 23. juuni õhtupoolikuks.

"Saaremaale sõitmiseks on e-pileteid võimalik osta veel esmaspäevaks. 22 ja 23. juunil Virtsu-Kuivastu suunal on hetkel juba suurem osa sõiduki e-pileteid välja müüdud. Üksikuid e-pileteid on veel varahommikustele ja hilisõhtustele reisidele. Hiiumaale reisimiseks on Rohuküla-Heltermaa suunal samuti 21. ja 22. juuniks juba kõik sõiduki e-piletid välja müüdud, 23. juuni õhtusteks reisideks on veel sõiduki kohti saada." sõnas Metsla.

Kõige keerulisem on saartele pääseda 22. juuni õhtupoolikul, ajavahemikus 17-19, ja 23. juuni lõunal. Ka pühapäeval 27. juunil on mandrile tagasi saamine keerulisem, kuna kõik e-sõidukite piletid on välja müüdud.

Sadamas tuleks arvestada kolmetunnise ooteajaga

Kuigi enamus eelmüügi autopileteid on praeguseks välja müüdud, on võimalik sadamas kohapeal osta autopileteid. Ave Metsla sõnul peaks sadamates müügil olema veel 30 protsenti pileteid. Ülejäänud 70 protsenti piletitest müüakse eelmüügist.

Küll aga on vajalik sadamas arvestada kolmetunnise ooteajaga. "Kes soovivad siiski kindlasti 22.-23. juunil suursaartele sõidukiga reisida, siis on võimalik veel osta pilet sadamakassast, kuid reisides sõiduki üldpiletiga peavad arvestama võimalike ooteaegadega sadamas, mis võivad ulatuda sõltuvalt kellaajast ligikaudu kolme tunnini. Sel juhul soovitame sõidukisse varuda juua ja süüa ning põnevat lugemist." selgitas Metsla.

Lisaks ooteajale sadamas, peaksid Saaremaale reisijad arvestama ka Virtsust toimuvate teetöödega.