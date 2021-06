Eesti valitsuse turvateenistuse looja: riik ei tahtnud, et Rüütlit valvaks KGB

Üle pika aja on Eestis Rahvusvahelise Ihukaitsjate Assotsiatsiooni juht James Shortt. Iiri päritolu Shortt pani 1990. aastatel aluse Eesti valitsuse turvateenistusele ning eriüksuslaste ja ihukaitsjate koolitusele. Varem oli see valdkond kuulunud KGB ja siseministeeriumi kontrolli alla.

Rahvusvahelise Ihukaitsjate Assotsiatsiooni juht James Shortt saabus Eestisse 1990. aastal Soomest, kus ta koolitas tollal ihukaitsjaid. Soome võimud tutvustasidki iirlast eestlastele, selgitas "Aktuaalne kaamera".

Shortt pani aluse ihukaitsjate ja eriüksuste väljaõppele siin ja juhtis tollase ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli turvameeskonda.

"Ma tulin Eestisse ja hakkasin valitsuse turvateenistust välja õpetama. Nad ei tahtnud, et KGB 9. osakond valvaks Arnold Rüütlit või teisi Eesti riigitegelasi. Õpetasime ka terrorismivastast võitlust, lõime esimesed terrorismivastase võitluse grupid," meenutas Shortt.

Praegu on James Shortt üle pika aja taas Eestis ja korraldab enne jaanipäeva väikesele grupile õppuse, millel harjutatakse kaitseeskorti, põrgumasinate otsimist, konflikti haldamist ja muid ihukaitsjatele vajalikke oskusi.

Kuid Shortt meenutab hea meelega aega 1990. aastate alguses, mil ta oli Eesti poliitika tõmbetuultes.

"Eesti poliitikas polnud kindlust 1990. ja 1991. aastal - polnud teada, kes on kes. Olin alati kindel, et Eesti saab vabaks. Aga see sõltus sellest, mida tahtis rahvas, mitte poliitikud," rääkis Shortt.

1990. aastate lõpus jättis James Shortt Eesti selja taha. Temast kuuldi 2008. aastal, kui Suurbritannias riigiametisse astudes ilmnesid küsitavused iirlase eluloos. Ihukaitsjate ja eriväelaste treenimise eest ta Eestilt kunagi palka ei küsinud.