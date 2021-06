Tšetšeenia riigitelevisiooni juht ähvardas tappa Kadõrovi kriitikud

"Kui keegi on vaja tappa, keegi, kes väärib surma, siis me tapame. Kui on vaja öelda sõna, siis me ütleme," ütles Akhmadov.

Akhmadovi sõnul on iga Kadõrovi vaenlane ka tšetšeeni rahva vaenlane.

Kadõrovi režiimi julgeolekujõud on tuntud inimõiguste rikkumiste poolest. Selle käigus tapetakse ja piinatakse inimesi, teatas Rferl.

Kadõrov on varem öelnud, et surmaähvadused ja hirmutamine on osa "tšetšeenide eetikast".