Tšetšeenia Vabariigi juht Ramzan Kadõrov kinnitas, et tema poolt juhitud regioonis võetakse juhtivaid ametikohti määrates arvesse kandidaatide sugulussidemeid tema isa ja eelkäija Ahmat Kadõroviga.

Sellise tõdemusega kommenteeris Kadõrov valitsuse istungil asjaolu, et hiljuti tõusid kõrgetele ametikohtadele tema sugulased Hamzat Kadõrov ja Ibrahim Zakrijev. Esimesest sai spordiminister ja teisest Kadõrovi administratsiooni kabinetiülem, vahendas Lenta.

"Jah, loomulikult, neid ametisse määramisi võimaldas see, et nad on Ahmat-Hadži Kadõrovi lapselapsed," sõnas Tšetšeenia Vabariigi juht.

Kadõrov kiitis oma kaht sugulast ja märkis, et mõlemad on end oma senises töös heast küljest näidanud - Hamzat Kadõrov Kurtšaloi rajooni juhina ja Zakrijev Groznõi linnapeana.

Lisaks rõhutas Kadõrov, et paljud tema sugulased ei tööta juhtival ametikohal. Tema sõnul on tal sadu meessoost sugulasi ning 97 protsenti neist töötavad "tavalistel ametikohtadel relv käes".

"Inimesed räägivad, et ma määran ametisse sugulasi ja endale lähedasi inimesi. Aga tegelikult, vaadates ringi kas või selles saalis, on näha, kuivõrd vähe on minu sugulasi valitsuses ja administratsioonis," teatas ta.