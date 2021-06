Rebase tapnud ametnik nõuab kommentaatoritelt hüvitist

Tänaseks on aga ühtse liidu moodustanud 12 nõudekirja saanud inimest, kellelt kõigilt nõutakse rebase tapmise teema kommenteerimise eest vähemalt tuhat või rohkem eurot ning kes ajalehe andmeil tunnevad, et nõutud summa ei ole õigustatud.

Möödunud aasta augustis leidis Hiiumaal Kärdlas aset vahejuhtum, kus Sadama tänaval asuvasse spordipoodi jooksis remondiruumi peitu rebasepoeg - Toomas Vannas järgnes loomale, misjärel ta rebasepoja haamriga tappis, põhjendades oma tegu metslooma ettearvamatusega.

Paljudes Facebookis ja meedias avaldatud kommentaarides oli solvavaid väljendeid, aga nõuti ka omakohut.

Sarv kinnitas, et inimesi on praeguseks kohtusse juba antud: "Oleme sõlminud ka mõistlikke kompromisse, kui inimesed on aru saanud, et neil polnud õigust niimoodi Toomase suhtes käituda. Oleme samas kuulnud ka üha absurdsemaks muutuvaid vabandusi, nii et on kõike. Üks neist oli see, et inimene andis kuskil järve ääres enda mobiili või arvuti parmude kätte ja nad siis kommenteerisid".