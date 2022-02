Advokatuur arvas Robert Sarve oma liikmete seast välja

Advokatuuri juhatus otsustas eelmise aasta juuni istungil, et advokatuuri kutsesobivuskomisjon peab andma hinnangu vandeadvokaat Robert Sarve kutsesobivusele.

Hinnangu andmiseks tutvus komisjon Sarve kutsetegevust kajastavate dokumentidega ja kohtutoimikutega. Tänavu 13. jaanuaril toimus komisjonis ka hindamisvestlus Sarvega.

Komisjon leidis hindamisvestluse järel, et Sarve teadmised kutsenõuetest ega kutse-eetilised tõekspidamised ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele. Seaduse järgi toob see kaasa advokatuurist väljaarvamise, millega lõppeb ka advokaadibüroo pidamise õigus.

Kuna kutsesobivuskomisjon tunnistas Sarve kutsesobivusnõuetele mittevastavaks, siis arvaski advokatuuri juhatus ta teisipäeval oma liikmete seast välja.

"Kutsesobivuskomisjon ei põhjendanud otsust ühe eksimusega, vaid mitmete järjepidevate rikkumistega, mis jätkusid ka pärast tähelepanujuhtimisi," selgitas Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver. "Kohatud avalikud sõnavõtud ja advokaadikutse maine kahjustamine oli üks etteheide mitmete seas," lisas ta.

Tehver rõhutas, et advokatuur on riigist sõltumatu kutseühing, et advokaadid saaks inimesi kõhklusteta kaitsta igasuguse, ka riigi ülekohtu vastu. "See sõltumatus tähendab ka, et advokatuur peab ise tagama advokaatide vastavuse kutsesobivusnõuetele," selgitas Tehver.

"See ongi kogu tänase otsuse taust - advokaaditöö tegemine eeldab kõrgetele kutsestandarditele vastamist."

Advokatuuri juhatuse kinnitusel esitas Robert Sarv 1. veebruaril enda arvamuse tema kutsesobivuse hindamise kohta. Advokatuuri sõnul ei esitanud Sarv vastuväiteid kutsesobivuse hindamismenetluse ega advokatuurist väljaarvamise kohta. Sarv kinnitas, et aktsepteerib juhatuse otsust ega vaidlusta seda.

Sarvel on siiski õigus vaidlustada enda väljaviskamise otsus Tallinna halduskohtus.

ERR-il ei õnnestunud Robert Sarve kommentaariks kätte saada.

Eesti Ekspress kirjutab, et advokatuuri aukohus on arutanud viimastel aastatel korduvalt Sarve suhtes tehtud kaebusi ning kutsesobivuskomisjoni hinnangul ei teinud Sarv advokaadina ühekordseid prohmakaid, vaid käitus korduvalt ebakohaselt.

Leht kirjutab, et advokaadikutsest ilma jäämine ei takista Sarvel aga tegutseda soovi korral edasi juristi või õigusnõustajana. Ta saab osutada klientidele praktiliselt kõiki samu õigusalaseid teenuseid nagu advokaadina.

Robert Sarv oli advokatuuri liige alates 2011. aasta septembrist. Alates 2015. aasta veebruarist on ta vandeadvokaat.

Robert Sarv on tuntud erinevate väljaütlemiste ja internetis kommenteerijate vastu kahjutasu nõuete esitamistega.