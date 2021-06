Blinken loodab, et USA avaneb eurooplastele peagi

Euroopa Liit, mis ootab USA turistide raha pärast laastavat 2020. aastat, avas end ameeriklastele, kes on vaktsineeritud või kel on näidata ette negatiivne Covidi test. EL-i liidrid on ärgitanud USA-d vastama samaga.

Blinken, kellelt on Euroopa reisil seda korduvalt küsitud, väljendas mõistmist, kuid ei nimetanud kuupäeva.

"Me peame juhinduma teadusest meditsiiniekspertide hinnangutest, mitte langetama poliitilisi, vaid tõsiasjadel põhinevaid otsuseid," ütles Blinken veebifoorumil noorte prantslastega.

"Ma loodan, et see juhtub kiiresti. Me tõesti soovime seda. Ma loodan, et see nädalate, mitte kuude teema," lausus ta.

Kuid ta viitas esmalt Indias välja ilmunud delta variandi tõusule, mis on tekitanud lääneriikides uut ärevust.

USA-s on väidetavalt vähem survet piirangute tühistamisele. Kui turismist sõltuvad Lõuna-Euroopa riigid on ärgitanud EL-i avanema, siis president Joe Biden valiti ametisse osaliselt tema lubaduse pärast edukamalt võidelda pandeemiaga.