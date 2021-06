Leevenenud piirangud panid Haapsalu kohvikutes elu käima

Juunikuu soojad suveilmad ja leevenenud koroonapiirangud on pannud Haapsalu vanalinna kohvikutes elu käima. Kuurortlinna hooajaline rütm tähendab, et suurem hulk külastajaid tulebki linna ainult suvekuudel.

Haapsalu vanalinna söögikohtade pidajad ütlesid, ERR-ile et suvi algas nende jaoks hästi. Müüriääre kohviku omaniku Marget Vatku sõnul andis sellele tõuke pikkade kevadiste piirangute leevenemine.

"Just juuni algusest hakkas pihta, aga kui me saime väljas kliente võõrustada, siis oli ka palju rahvast. Inimesed olid niivõrd tüdinenud kodus istumisest, et kohe tahtsid tulla kohvikusse," ütles ta.

Paljud kohvikud, näiteks Haapsalu kuursaal tegutsevad hooajaliselt ja nii on tarvis leida igal aastal töötajaid. Kuursaali juhataja Kai Tarmula sõnul on personali leidmise võti isiklik tutvus ja ka see, et läbirääkimistega alustatakse varakult.

"Ma võin enda kogemusest öelda, et nii, kuidas sina käitud oma töötajatega, käituvad ju nemad sinuga. See peab olema vastastikune. Mul on väga palju vanu töötajaid ja ma arvan, et sellevõrra on ka uutel tulijatel lihtsam, et abikäed on olemas," selgitas ta.

Kõige kiirem aeg on Haapsalu kohvikupidajatel veel ees. Paraku on hooaeg, mil linnas arvukalt külalisi, siiski lühike.

"Pärast jaanipäeva hakkab pihta ja septembris on kõik lõppenud. Nüüd ma hoian lahti viis kuud. Varem olin detsembrini," ütles Beguta Taimetoidukohviku omanik Beguta Kevvai.

Uue ettevõtmisena on esimesed Haapsalu söögikohad praeguseks kätte saanud Läänemaa märgise. SA Läänemaa antav logo kinnitab, et vähemalt pool kasutatavast toorainest on seal kohalikku päritolu.