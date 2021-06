Noorte kotkaste "Mini-Ernal" võidutses Lääne malev

Reedel alanud ja pühapäeval lõppenud patrullvõistlus "Mini-Erna" toimus 25. korda. Tegemist on noorkotkaste aasta oodatuima jõukatsumisega, kus proovile pannakse osalejate vaimne ja füüsiline võimekus. Kokku ollakse ligi 45-kilomeetrisel võistlustrassil umbes 35 tundi. Osa võtavad maakondade neljaliikmelised võistkonnad ja sundima kedagi ei pea.

"Kõigis maakondades, kõigis noorte kotkaste malevates toimuvad juba eelvõistlused, kus parimad valitakse sellele võistlusele," tutvustas kaitseliidu ülem, brigaadikindral Riho Ühtegi võistlustele eelnenut.

Seekord osales 14 noorte kotkaste võistkonda ja üks kodutütarde võistkond.

"Me anname neile väljakutse, millega nad tulevad kenasti toime - et tulla lõpuni "Mini-Erna" patrullvõistlusel. Tegelikult nad pärast võistlust on enda üle väga uhked. Ja ma usun, et ka nende vanemad ja nende sõbrad on väga uhked nende üle. Nad peavad läbima maastikul kontrollpunkte, kus on ette antud ülesanded: lahendavad esmaabiülesannet, õpivad sidepidamisprotseduure kasutama ja erinevaid matkatarkusi, mida nad on oma noorkotka karjääri jooksul õppinud," loetles noorte kotkaste peavanem, võistluste üldjuht Silver Tamm.

Palavaga metsas joosta pole küll kõige mõnusam, aga noortele meeldib end proovile panna.

"Siin saab väga erinevaid huvitavaid kogemusi ja teadmisi. Ja näiteks pärast seda võistlust ongi selline väga hea tunne, et ma olen midagi ära teinud, midagi rasket, ennast ületanud," kirjeldas Siim Arusalu noorte kotkaste Tallinna malevast.

Kuna tegemist oli 25. korda toimunud võistlusega, pani Pärnu linn välja rändkarika, mille sai aastaks enda valdusse võitjaks tulnud Lääne malev.