Prantslannat süüdistatakse elektritõukerattaga surma põhjustamises

Ohver oli õnnetuse hetkel jalutamas jalakäijatele mõeldud teeosal, kui kahe inimesega elektritõukeratas talle tagant sisse sõitis. Ohver on Pariisis elanud 32-aastane itaallanna.

Elektritõukerattaid kasutatakse Pariisis palju ja linnaelanikud on väsinud nende omanike hooletust sõidustiilist. Õnnetus toimus paari nädala eest ja on aktiveerinud arutelu selle üle, kas elektritõukerattad peaksid Pariisis üldse lubatud olema.

Ametlikult ei tohi elektritõukerattaid Pariisis kõnniteedel kasutada ja nendega tohib sõita vaid üks inimene korraga. Tõukerataste suurimaks piirkiiruseks on määratud 20 km/h ning kõnniteedele neid parkida ei või. Kuid järelevalve pole kuigi range ja paljud elektritõukeratturid kas ei hooli reeglitest või pole neist teadlikud.

Kindlustusfirma Axa tütarettevõtte küsitlusest selgus, et pea neljandik tõukerattaga sõitjatest tunnistas, et sõidab rattaga kõnniteedel. Kaks kolmandikku tunnistas, et sõidab valgusfooride alt läbi vilkuva rohelise tulega.

Prantsusmaa liiklusohutusameti statistika andmeil sai mullu tõukerataste või teiste sarnaste elektriliikuritega seotud õnnetustes viga kokku 78 jalakäijat.