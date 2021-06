USA luure suutis 144 "UFO-juhtumist" selgitada vaid ühte

Avalikustatud juhtumite hulgas oli ka tundmatu objekt, mille püüdsid California ranniku lähedal videole mereväe hävitajate piloodid.

"Me olime neljakesi lennukites ja vaatasime seda objekti umbes viis minutit," rääkis USA mereväe endine piloot David Fravor.

"Aju üritab seda mõista. Ma üritasin mõelda, et see on äkki helikopter või võib-olla droon, aga kui see kadus, siis see oli lihtsalt uskumatu," lisas teine endine mereväe piloot Alex Dietrich.

Kõikidest uuritud juhtumitest suutsid luureametnikud täielikult selgitada vaid ühte. Kosmoseanalüütiku Seth Shostacki sõnul ei tähenda aga see, et tulnukad oleksid päriselt olemas.

"See näitab, et on palju salapäraseid asju, mida me ei mõista, aga ei ole ühtegi tõsist tõendit, et kõik see oleks kuidagi seotud tulnukatega," ütles Shostack.

Raporti järgi tuvastati 18 juhtumi puhul, et seletamatud õhumasinad kasutasid justkui kaugelearenenud tehnoloogiat. David Fravori sõnul on võimatu, et tavalised lennukid suudaksid niimoodi kiirendada ja äkkpidurdada.

"Ma ei tea, kes neid ehitab, kellel on selline tehnoloogia, kellel on niisugused ajud, aga on olemas miski, mis on parem kui meie lennukid," kommenteeris Fravor.

Luurekogukonna hinnangul ei ole tõendeid, et need õhumasinad oleksid tulnud kosmosest või kuuluksid mõnele teisele riigile.

"Väide, et tundmatu objekt või seletamatu õhunähtus on seotud kaugelearenenud tulnukatehnoloogiaga, mis tuli Maale, vaatas ringi ja mida on võimalik näha ainult udustel fotodel, on täiesti enneolematu ja meil on selle kohta põhimõtteliselt null tõendit," ütles kosmoseanalüütik Casey Dreier.

Luureraporti järgi põrkasid piloodid 11 korral tundmatute objektidega peaaegu kokku.