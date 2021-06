Tootjad: laadimispunktide puudus võib piirata elektriautode kasutuselevõttu

Euroopa autotootjate assotsiatsioon (ACEA) hoiatas, et laadimispunktide puudus võib piirata elektriautode kasutuselevõtmist. Laadimispunkte on eriti vähe vaesemates Euroopa Liidu liikmesriikides.

Peaaegu kolmveerand Euroopa elektriautode laadimispunktidest asub kolmes Euroopa Liidu liikmesriigis.

Hollandis on 66 665 laadimispunkti ehk 30 protsenti kogu EL-i laadimisjaamade võrgust. Prantsusmaal ja Saksamaal on mõlemal umbes 45 000 laadimispunkti. Rumeenial on samas ainult 493 puntki ja Leedul 174 punkti, teatas Financial Times.

Euroopa Komisjon annab järgmisel kuul välja uued eeskirjad süsinikdioksiidi vähendamiseks autotööstuses. Mitu Euroopa autotootjat on juba investeerinud miljardeid eurosid elektrisõidukite arendamiseks.

ACEA leiab, et tuleb seada ka riigipõhised laadimisjaamade eesmärgid. "Igaüks, kes soovib osta elektriautot, sõltub usaldusväärse laadimistaristu olemasolust," ütles ACEA peadirektor Eric-Mark Huitema.

ACEA andmetel moodustasid elektrilised või hübriidsõidukid 10 protsenti kõigist eelmisel aastal Euroopa Liidus müüdud autodest. Kõige rohkem müüdi elektriautosid Saksamaal, järgnesid Prantsusmaa ja Holland.