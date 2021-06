USA: elektriautode toorme tagamiseks tuleb liitlastega koostööd tihendada

Ameerika Ühendriigid peavad tugevdama koostööd oma liitlastega, et tagada elektriautode akude tootmiseks vajalik tooraine ning mitte jääda sõltuvusse Hiinast, öeldakse Valge Maja teisipäevases avalduses.

"Kindlustamaks kiitiliselt tähtsate materjalide usaldusväärne ja jätkusuutlik tarnimine, peavad Ühendriigid tegema koostööd kõigi liitlaste ja partneritega, et mitmekesistada oma varustuskanaleid ning mitte sõltuda võistlevatest riikidest ja tarnijatest, mille keskkonna- ja tööstandardid ei ole aktsepteeritavad," teatas USA presidendi administratsioon.

USA käivitas mais strateegia, mille raames investeeritakse rahvusvaheliselt elektrisõidukite tootmiseks vajalike metallide kaevandamisse ning samuti kasutatud akude ümbertöötlemisse.

President Joe Biden kavandab ka uue töögrupi käivitamist, mis peaks hakkama USA-s otsima akude toorme võimalikke kaevanduskohti ning võimalusi elektrisõidukite tootmistehnoloogiate arendamiseks.

Piisava koguse vase, liitiumi ning teiste akutootmiseks vajalike mineraalide tagamine on üks peamisi komistuskive Bideni ambitsioonika plaani ees hakata aktiivselt elektrisõidukite tootmist arendama. Ühendriikides kehtivad keskkonnanõuded ja muud administratiivsed piirangud takistavad kodumaistel kaevandustel piisavalt tooraine pakkumist.

Valge Maja teatas ka, et siseministeeriumile ja teistele riiklikele agentuuridele antakse ülesanne tagada, et kaevandusload vastaksid kõigile kehtivatele keskkonna- ja muudele nõuetele.

USA valitsuse uued korraldused järgnesid sellele, kui Biden, kes on lubanud aktiivselt tegutseda kliimamuutuste ning Hiina mõjuvõimu ohjeldamiseks, käskis uurida varustuskanalite lünkasid. Biden ja USA demokraatlik partei on lubanud jõuliselt edendada kliimaeesmärke ning seadnud muuhulgas sihiks, et 2030. aastaks oleks enamus riigis toodetavaid autosid elektrilised ning 2040. aastaks sõidaks juba kõik autod elektri jõul.