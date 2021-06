Nõudlus varase kartuli järele oli juba enne jaanipäeva suur

Kartulikasvatajad pingutasid, et kodumaine varane kartul jõuaks müügile enne jaanipäeva. Nüüd on nõudlus juba nii suur, et katteloori all või kiletunnelis kasvanud varast kartulit koristatakse kombainiga ja korraga nii palju, kui on ostjaid.

Ettevõtja Kuido Paimla katsetab Järvamaal Imavere lähistel kartulikasvatamist kiletunnelis juba kolmandat aastat, sest Eesti rahval on tema sõnul tekkinud suur igatsus osta kodumaist varast kartulit juba enne jaanipäeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vaatamata külmale ja vihmasele kevadele võib saagiga rahule jääda ja nädal aega enne jaani hakkasin saaki võtma," ütles Paimla.

Viljandimaa osaühingus Koorti Kartul sõitis kombain põllule samuti enne jaanipäeva. Ja nagu ütleb ettevõtte juhatuse liige Janek Lass, on varase kartuliga tööd palju. Sellest ka kallim hind.

"Me alustame juba veebruari alguses eelidandamisega varase kartuli puhul ja kindlasti peame kasutama katteloori. Ja väga oluline koht on, et tuleb jälgida, tuleb neid mai alguse külmasid," selgitas Lass.

"Saak on kindlasti väike, isegi võib-olla väga väike. Aga eks seal ole natukene emotsiooni ka, et ikkagi enne jaanipäeva seda kartulit saada. Ja meie jaoks on tähtis see, et me saame siis oma töökonveieri ja koristuskonveieri viia pikale, sest kindlasti me koristame septembrikuuni välja neid kartuleid ja vastavalt nagu tellitakse," lisas ta.

Rimi kauplustesse jõudis kodumaine varane kartul nädalapäevad tagasi. Türi Rimi juhataja Viya Schumann ütles, et Eestis kasvatatud varase kartuli hind on välismaise kartuliga võrreldes küll krõbedam, kuid ostjaid leidub.

"Mõne kliendi jaoks ei ole see oluline, kas on kodumaine või välismaalt. Aga enamik eelistab ikkagi kodumaist toodet," kinnitas ta. "Oma hea maitse on tähtis," lisas ta.

Türi turule kodumaine varane kartul veel jõudnud pole, kuid naaberlinnas Paides müüdi seda teisipäeval hinnaga kolm eurot kilo.