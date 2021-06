Venemaalt toodi Eestisse 32 haigusjuhtu, neist neli olid seotud jalgpalli EM-iga

Eelmisel nädalal sisse toodud haigusjuhud olid seotud reisimisega 10 riigis. Terviseameti nädala epiidülevaate põhjal moodustas võõrsilt sisse toodud haigusjuhtude osakaal 29,7 protsenti kõikidest registreeritud haigestumistest.

Neli haigusjuhtu olid seotud reisimisega Rootsi ja neli Soome, kaks reisimisega Gruusiasse ja Lätti. Hispaaniast, Hollandist, Indiast, Kasahstanist ja Ukrainast toodi igaühest sisse üks haigusjuhtum.

Sissetoodud haigusjuhud Autor/allikas: Terviseamet

Eelmisel nädalal nädalal kinnitati sekveneerimise käigus 47 delta (India) tüve, neist kolm oli sisse toodud ja 44 kohalikku juhtu.

Sekveneerimisega on kinnitatud, et paljud Eestis tuvastatud delta tüvega nakatunute viiruse geneetiline järjestus on väga sarnane hetkel Peterburis leviva tüvega. Sellest järeldab terviseamet, et Eestis tuvastatud nakatunud on otseselt või kaudselt seotud Venemaal reisimisega.

Siiski leiab terviseamet, et kuigi delta tüve osakaal on jätkuvalt kasvutrendis, on see olnud oodatust aeglasem. Viimasest võib järeldada, et senine seire ja kontroll delta tüvega nakatunute üle on olnud tõhus.

Synlabi andmetel on delta tüvele viitavate proovide osakaal kasvanud aasta 22. nädala seitsmelt protsendilt eelmisel nädalal 33 protsendini.

Delta tüve osakaalu kasv viimasel neljal nädalal. Autor/allikas: Terviseamet

Delta tüve osakaalu kasv ei ole haigestumist suurendanud

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatamiskordaja oli eelmisel nädalal üle-eestiliselt 0,67. Nädal enne seda oli R 0,79.

Delta tüve osakaalu kasv ei ole seni haigestumise kasvu põhjustanud. Senise langustrendi jätkudes on ootuspärane näha juuli keskel ca 30 nakatunuga päevasid.

Küll aga ei ole veel võimalik täielikult hinnata jaanipäevast tingitud mõjusid haigestumisele.

Eelmisel nädalal analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 33,4 protsendil juhtudest. Nakkuse välismaal sai 29,7 protsenti, perekonnast 20,7 protsenti, tööl kaks protsenti, tervishoiuasutuses 3,4 protsenti juhtudest.

Võrreldes nädal varasemaga on nakatumispaikade muster muutunud. Suurenes nakatumine välismaal (12,5 protsendilt 29,7 protsendile) ning ka teadmata juhtude osakaal (27 protsendilt 33,4-le) ja nakatumine tervishoiuasutuses (ühelt protsendilt 3,4-le).

Terviseameti nädala epiidülevaatega saab lähemalt tutvuda siin.