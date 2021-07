Soome parlament kiitis heaks uued piiriületamise eeskirjad

Parlamendiliikmed otsustasid reisipiiranguid leevendada. Uued reeglid jäävad jõusse oktoobri keskpaigani.

Tervishoiukomisjon viis valitsuse algsesse ettepanekusse märkimisväärse muudatuse. Madala koroonariskiga riikidest reisijad saavad riiki siseneda vabalt.

Soome peab madala riskitasemega neid riike, kus nakatumisnäitaja on maksimaalselt 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul. Näiteks Eesti puhul oli see reedel 28.

Uute reeglite kohaselt saavad ilma koroonatestita riiki siseneda inimesed, kellel on tõendid täieliku vaktsineerimise kohta. Samuti saab riiki siseneda, kui on tõendid, et inimene on viimase kuue kuu jooksul viirust läbi põdenud.

Reisijad, kes on saanud ainult ühe vaktsiiniannuse, peavad koroonatesti tegema kahe kuni kolme päeva jooksul pärast riiki sisenemist.

Vaktsineerimata reisijad peavad enne riiki sisenemist esitama tõendi negatiivse testi kohta. Kui vajalikud tõendid puuduvad, suunatakse nad testi tegema kohapeal.

2006. aastal ja hiljem sündinud inimesed ei pea riiki sisenemisel esitama koroonatesti tõendeid.