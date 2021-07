Soome nakatumisnäitaja möödus Eestist

Hesarite andmetel on Soome nakatumisnäitaja 31,0 ja Eesti oma 30,6.

Soome nakatumisnäitaja oli pikalt Eestist madalam ja Eesti kõrgele näidule viidates keeldus Soome valitsus reisipiiranguid leevendamast.

Soome kasvanud nakatumisnäitajad on paljuski seotud Venemaalt (jalgpalli EM-ilt) sissetoodud haigusjuhtudega.

Teistest meie naabritest on Läti nakatumisnäitaja 54,4, Rootsil 53,0 ja Leedul 25,6.

Venemaa ametlik näitaja on 178,4, kuid on arvatud, et tegelikkuses on see veelgi kõrgem.

Kõige kõrgem on nakatumisnäitaja praegu Ühendkuningriigis, kus see on 311,5. Järgnevad Küpros 205,6 ja Portugal nakatumisnäitajaga 187,9.