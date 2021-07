Soome parlament palub valitsusel üle vaadata riiki sisenemise piirangud, et kaaluda, kas piiranguteta võivad siseneda ka ühe kaitsesüsti saanud inimesed. Lisaks on vaatluse all erinevad riigid, kust võib piiranguteta Soome tulla.

Praegu võib piiranguteta Soome siseneda kõikidest riikidest, kus nakatumisnäit viimase kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta on alla 25.

Soome suursaadik Timo Kantola ütles ERR-ile, et Soome parlamendi sotsiaalkomisjon esitas valitsusele palve piirangute üksikasjad üle vaadata.

Kantola sõnul pole veel tehtud kindlaid otsuseid, kas piiranguid edaspidi rakendada ka ühe kaitsesüsti saanud inimestele või mitte. Lisaks pole ka nakatumisnäidu konkreetse muutmise osas ühtegi otsust vastu võetud.

"On soov, et valitsus peaks vaatama, mis on need riigid, kust võib vabalt Soome reisida. Kas see piir on 25 või midagi muud, seda Soome parlamendist esitatud pole," selgitas suursaadik.

Ta täpsustas, et parlament soovib, et valitsus vaataks täpsemalt üle riigid ja nende nakatumisnäidud, kust võib liikumispiiranguteta Soome saabuda.