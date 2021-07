EL-i liikmesriikides hakkas ametlikult kehtima vaktsineerimispass

Vaktsiinipass on QR-koodiga digitaalne tõend, mis näitab, et inimene on vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või andnud negatiivse koroonaproovi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Komisjon soovitab, et alla 16-aastased lapsed peaksid saama reisida koos vanematega samadel tingimustel, kuid enne reisi tuleks siiski kontrollida sihtkohamaa tingimusi.

Maailma Terviseorganisatsioon on mures, et nakatumine on Euroopa riikides tõusuteel, eriti on märgata nakatumise suurenemist jalgpalli Euroopa meistrivõistlusi võõrustavates linnades.

"Kümme nädalat kestnud periood, mil 53 Euroopa regiooni riigis nakatumiste arv vähenes, on lõpule jõudnud. Eelmisel nädalal suurenes nakatumiste arv kümme protsenti, kuna suhtlemine on tihenenud, reisitakse, kogunetakse, leevendatakse piiranguid. Seejuures muutub olukord kiiresti seoses uue delta viirusetüvega (India tüvi) ja regioonis on vaatamata liikmesriikide suurtele jõupingutustele miljonid inimesed veel vaktsineerimata," rääkis Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge.