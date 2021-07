Merkel: EL ja Suurbritannia peavad Põhja-Iiri küsimuse kiiresti lahendama

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles reedel, et Euroopa Liit ja Suurbritannia peavad Põhja-Iirimaa staatuse EL-i ühisturul kiiresti lahendama.

Merkel vastas ettevaatlikult, kui temalt küsiti, kas Suurbritannia peaministreid kutsutakse tulevikus EL-i tippkohtumistele. "Asju tuleb ajada samm-sammult," ütles Merkel.

Merkeli sõnul on peamiseks prioriteediks leida toimiv lahendus Põhja-Iirimaa staatuse osas. "Pärast seda näeme, kuhu Suurbritannia ja EL-i suhted areneda võivad," ütles Merkel.

Merkel väitis, et britid, kes on täielikult vaktsineeritud, saavad varsti Saksamaale vabalt reisida. "Eeldan, et lähitulevikus saavad täielikult vaktsineeritud inimesed vabalt reisida, ilma karantiini minemata," ütles Merkel.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles reedel, et rahvahulga vähendamise korraldust Wembley staadionil ei tule. Wembley staadionil toimub jalgpalli EM-i finaal. Finaalile on pileti broneerinud 60 000 fänni. Merkel oli aga nii suure rahvamassi lubamise suhtes skeptiline.

Johnson kiitis neljapäeval Merkelit. "Kantsler Merkeli 16 aastase ametiaja jooksul on Suurbritannia ja Saksamaa suhted taaselustunud ja uueks ajajärguks elavnenud," ütles Johnson.

Saksamaa kantsler Angela Merkel tegi reedel viimase ametliku visiidi Suurbritanniasse, kus ta kohtus peaminister Boris Johnsoniga.

Kohtumise eel hoiatas Saksamaa roheliste partei pressiesindaja Franziska Brantner, et Merkel ei tohi unustada Brexiti-järgsetes suhetes Londoniga EL-i huvide esindamist. "Me vajame Suurbritanniaga häid suhteid. Kuid meie kahepoolsed lepingud ja kõnelused ei tohi lõhestada Euroopa Liitu," ütles Brantner