Scholz: Saksamaa ja EL ei vaja eelarve-eeskirjade reformimist

Saksamaa rahandusminister Olaf Scholz lükkas tagasi Saksamaa ja Euroopa Liidu eelarve-eeskirjade reformimise. Scholzi sõnul pakuvad praegused eeskirjad piisavalt paindlikkust, et ületada selliseid kriise nagu koroonaviiruse epideemia.

Intervjuus Financial Timesile ütles Scholz, et Saksamaa peab järgmisel aastal siiski jätkama suuri kulutusi.

"Meil läks majanduslikult paremini, kui keegi oleks keset kriisi oodanud. Järgisime ekspansiivset eelarvestrateegiat. Me ei tohi järsult peatada meetmeid, mida võtsime majanduse taastumise tagamiseks," ütles Scholz.

Scholzi juhtimisel võttis Saksamaa eelmisel aastal kasutusele 130 miljardi euro suuruse fiskaalstiimuli, et koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangust pehmendada.

Scholz on sotsiaaldemokraatide (SPD) kantslerikandidaat. Scholz peab oma baasvalijatele tõestama, et ta ei lõpeta kulutamist liiga kiiresti. Siiski peab ta ka tsentristlikele valijatele märku andma, et SDP kantsler ei hakka liiga kiiresti eelarvereegleid muutma.

Scholz nõuab, et Saksamaa taastaks 2023. aastaks piirangud uute laenude võtmisele. Piirangud kaotati seoses koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangusega.

Enne 2023. aastat peab Saksamaa Scholzi sõnul aga jätkama poliitikat, mille käigus toetatakse hädas olevaid ettevõtjaid miljardite eurodega.

Scholz on Saksamaa majandusväljavaadete suhtes optimistlik. Rahandusministeerium ootab sel aastal majanduskasvuks 3,5 protsenti ja 2022. aastaks 3,6 protsenti. Samuti vähendas ministeerium inflatsiooniprognoosi. Mais tõusis inflatsioon 2,4 protsendile. Scholzi sõnul on tegemist ajutise nähtusega, mis oli tingitud eelkõige hiljutisest käibemaksu tõusust.

Scholzi SPD jääb küsitlustes alla Merkeli koduparteile ja Saksamaa rohelistele.