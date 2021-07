Politsei kutsub üles inimestel kuumalaines silma peal hoidma

Eestit on tabanud uus kuumalaine. Politsei hoiatab, et looduses viibides või veekogu ääres olles võib tekkida vedelikupuudus ja soovitatakse inimestel silm peal hoida, et vajadusel lähedastest, kelle elu või tervis võib olla ohus, teatada hädaabinumbril 112.

"Lastega korraks üle rääkida veel kuhu minnakse, kauaks minnakse, sellised elementaarsed asjad ja kui juhtub, et laps või kes iganes, eakas inimene, lähedane, on kadunud ja reaalne oht on tema elule ja tervisele, see ei ole tema tavaline käitumine, siis tuleks kohe helistada numbrile 112," rääkis politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk "Aktuaalsele kaamerale".

"See müüt, mis jookseb filmides, et tuleb oodata 24 või 48 tundi see kindlasti paika ei pea, et kui inimene ohtu satub, tuleb sellest kohe teatada, me saame alustada otsinguid ja jõuda õigel ajal abivajaja jaoks temani," sõnas Virk.