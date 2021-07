Apteekrid ja arstid: vaktsineerida võiks ka turgudel ja rahvakogunemistel

Eesti Proviisorite Koda, Eesti Apteekrite Liit ja Eesti Perearstide Selts on seisukohal, et parim viis, kuidas apteekrid saaks koroona vastu vaktsineerimise eesmärkide saavutamisele kaasa aidata, on apteeki külastavate patsientide vaktsineerima suunamine ja sellealane nõustamine.

Seltside hinnangul peaks vaktsineerimine laienema kõigisse kohtadesse, mis jäävad inimeste, eriti riskirühma käiguteedele ehk turgudele, laatadele, eakate päevakeskustesse, rahvakogunemistele, kogudustesse ja mujale.

Seltsid leiavad, et kui üldse kaaluda apteekides vaktsineerimist, siis saab see parimal viisil toimuda kohalike perearstide ja apteekide koostöös. Seltsid märgivad, et perearstil on olemas vajalik teave ja vaktsineerijad, apteek saab pakkuda ruume, vaktsiinide tellimist ja manustamiseks ettevalmistamist. Apteegid saavad aidata ka vaktsineerimisele registreerimisega.

Olukorras, kus vaktsineerimiskeskustes üle Eesti on kõigis maakondades tuhandeid vabu vaktsineerimisaegu, ei ole otstarbekas luua täiendavaid kohti, kus vaktsineeritavaid on vähe ning personal istub jõude.

Kuna apteekritel endil vaktsineerimiseks ja selle dokumenteerimiseks ning digilukku saatmiseks vajalik pädevus puudub, siis tuleks vajaliku pädevusega personal sisse osta haiglatest ja perearstikeskustest, kus personali puhkuste asendamise või puhkusel viibimise tõttu praegu niigi napib.