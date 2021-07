Kiik: koroonaviiruse langustrend on Eestis peatunud

Kiik selgitas, et Eestis on domineerivaks tüveks saanud delta tüvi ning koroonaviiruse langustrend on peatunud.

"Võime selgelt öelda, et COVID-19 pilt on hetkel muutumas, langustrend on peatunud ja nüüd tuleb meil kõigil pingutada, et see trend taastada," sõnas minister.

Kiik rõhutas, et inimesed peaksid isolatsioonireeglitest kinni ning laseksid end esimesel võimalusel vaktsineerida.

"Eraldi võiks välja tuua, et 70 protsenti tundub paljudele raske, hoomamatult kaugel, aga meil on täna terve maakond, Hiiu maakond, kes on selleni jõudnud, meil on kolm omavalitsust /---/, 70-protsendiline tase ole midagi võimatut, ta on raske, ta on kauge eesmärk, aga sinna tuleb meil lihtsalt jõuda, sest see alternatiiv on märksa hullem," lisas Kiik.

Tema sõnul on haigestunud 0,13 protsenti vaktsineeritud inimest ja haiglaravi on vajanud 0,02 protsenti.

Veel peaks kaitsesüsti saama 190 000 inimest, et soovitud tasemeni jõuda, lisas Kiik.

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ütles, et plaanis on käiku lasta ka vaktsineerimisbuss, mida koordineerib Viljandi haigla. Selle esimene peatumiskoht on Sillamäel. Lisaks avaneb eelregistreerimiseta vaktsineerimine ka näiteks Võsul ja Valgas.

Seer rõhutas, et eelregistreerimine ei kao kuhugi ning praegu on üle Eesti saadaval 6000 vaba aega.