Galerii: president ja haridusminister tunnustasid tublisid koolilõpetajaid

Vastuvõtule oli kutsutud ligi 650 tänavust üld- ja kutsehariduse ning kõrgkoolide lõpetajat igast Eesti koolist.

Kersna soovis, et lõpetajaid kannaks ka edaspidi kogemus ja tunne, mis on aidanud seniste tulemusteni jõuda.

"Teie eilsed valikud on toonud teid täna siia ja teie tänased valikud kujundavad meie ühise Eesti, aga ka kogu maailma homset päeva. Teil on võimalus, kui mitte öelda kohustus, muuta oma tegudega maailma paremaks paigaks," sõnas Kersna.

"Teie olete oma kohanemisoskust viimasel aastal viimistlenud ilmselt pea täiuslikkuseni. Oludega hästi kohanedes on kõik võimalik. Kohanemisvõime on tähtis pea igas valdkonnas, kuhu suundute. Teid pani elu distantsõppel olukorda, kus te pidite kohanema, et hoolimata muutunud oludest liikuda eesmärgi poole," tunnustas Kersna tublisid koolilõpetajaid.

Minister innustas ka noori ennast ja oma hirme ületama ning uusi olukordi ja kogemusi katsetama: "Mõnest uksest sisse piiludes võib jalg ja hing sees väriseda. Kas ma saan hakkama? Teadke – te saate alati hakkama. Isegi siis kui te kukute. Me kõik vahepeal kukume. See on normaalne elu osa ja õppimise koht. Vaadake endaga tõtt, avage julgelt uksi, mis elu teie ette asetab!"

Vastuvõtt silmapaistvatele koolilõpetajatele toimub alates 1922. aastast.