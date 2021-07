Sanchez Kallasele: Hispaania toetab Eestit suhetes Venemaaga

Peaminister Kaja Kallas kohtus teisipäeval Hispaania peaministri Pedro Sanchezega ning märkis, et Eesti ja Hispaania on väga sarnased. Sanchez kinnitas Kallasele, et Hispaania toetab Eestit suhetes Venemaaga.

Pedro Sanchez kinnitas pärast kohtumist Kaja Kallasega, et Euroopa Liit peab Venemaaga suheldes olema ühtne ja järgima ühtset strateegiat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pedro Sanchez ei avaldanud otsest toetust Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli algatusele korraldada ühenduse tippkohtumine Venemaa riigipea Vladimir Putiniga, kuid rõhutas, et vaja on leida koostöö võimalusi eri küsimustes, näiteks kliima teemal.

"Me peame andma tugeva vastuse ja seisma vastu igasugustele rünnakutele rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja meie demokraatia vastu Venemaa poolt ja avama samas ilmselgelt ruumi dialoogiks globaalsetes küsimustes, mis meid kõiki mõjutavad, nagu kliima. See on Hispaania valitsuse lähenemine ja Euroopa Liidu Nõukogu oma," rääkis ta.

"Ilma igasuguse kahtluseta kuulub Balti riikidele ja ka Eestile kogu meie solidaarsus ja kogu meie toetus suhetes Venemaaga. Eelnevalt ütlesin peaministrile, et riigi jaoks nagu Hispaania, mis võib küll asuda Venemaast kaugel, on mõju, mida võib suhe Venemaaga Euroopale omada, samuti oluline. See ei ole vähetähtis," lisas Sanchez.

Sanchez ütles, et Hispaania on valmis ka tulevikus jätkama Balti õhuturbe missiooniga. Ta tänas ka Eestit toetuse ehk kümnete tuhandete kirurgiliste maskide eest eelmise aasta koroonakriisi ajal.

Kallas Sanchezele: Eesti ja Hispaania on väga sarnased riigid

Kallas ütles, et Hispaania kolleegi külaskäik on suurepärane jätk juba varem toimunud kõrgetasemelistele visiitidele. "Mitte kunagi varem ei ole Eesti ja Hispaania vahel nii tihedat suhtlust olnud. Suhteid tuleb hoida ka edaspidi," sõnas ta.

Kallas märkis, et Eesti ja Hispaania on väga sarnased riigid. "Jagame samu väärtusi ja meid ühendab sarnane meelsus enamikus Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes sõlmküsimustes, oleme avatud innovatsioonile ja mõtleme roheliselt," selgitas ta

Peaminister kinnitas, et Eesti ja Hispaania on lähedased liitlased NATO-s. Kallas tänas Hispaaniat panuse eest Balti regiooni julgeolekusse läbi õhuturbemissiooni. Samuti tänas Kallas Hispaaniat Tallinnasse NATO küberkaitsekeskusesse ekspertide lähetamise eest.

Kallas tegi ka üleskutse keskenduda Euroopa liidrite tasemel rohkem idanaabruse küsimusele.