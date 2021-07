Stoicescu: konsuli suhtlus ülikoolidega on täiesti tavapärane

"Konsul Mart Lätte kinnipidamine FSB poolt ja tema Venemaalt väljasaatmine on kahtlemata vaenulik ja põhjendamatu akt Eesti suhtes," lausus Stoicescu.

"Me peame olema valmis selleks, et Venemaa võib panna toime hoopis tõsisema, sõjalise provokatsiooni ja püüda olukorda eskaleerida ja tekitada kriisi. Venemaa tahab, et kogu aeg oleks pinge õhus. Putini režiim ei saa eksisteerida ilma välisvaenlaseta ja kuna välisvaenlane ei saa olla Hiina, siis see peab olema Lääs," lausus Stoicescu.

Stoicescu sõnul on konsuli kinnipidamine osa suurest pildist ja sobitub hästi ka Venemaa äsja vastu võetud uue riikliku julgeoleku strateegiaga.

"Balti riigid peavad olema eriti valvsad ja valmis reageerima koos oma liitlastega. Sest me näeme, et Venemaa propaganda on võtnud meid sihikule," sõnas ta.

Näiteks süüdistab Stoicescu sõnul Venemaa Balti riike ja Poolat Angela Merkeli üleskutse korraldada Venemaa juhtkonnaga tippkohtumine blokeerimises.

Venemaa meedia teatel pidas Vene föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) teisipäeval Peterburi riiklikus polütehnilises ülikoolis kinni Eesti konsuli Mart Lätte, kui ta töökohtumise ajal sai Vene kodanikult väidetavalt salastatud materjale.

Vastates küsimusele, mida täpsemalt Eesti konsul ülikoolis tegi, vastas Stoicescu, et kindlasti ei olnud konsulil mingisugust kavatsust või suunist salastatud materjalide vastu võtmiseks. "On 100 protsenti kindel, et Eesti konsulil ei olnud mitte mingisugust sellist ülesannet või sellist kavatsust. Iseasi, kuidas venelased seda lavastasid. Aga neid üksikasju me muidugi ei tea," ütles Stoicescu.

"Niipalju me teame, et ta selles kõrgkoolis viibis ja kohtus seal inimestega. Aga me ju ei tea kellega ta seal kohtus ja miks ta seal oli. Aga see on iseenesest diplomaatilises tegevuses normaalne, et kohtutakse ja tehakse koostööd ka kõrgkoolide tasemel," kommenteeris Stoicescu.

"Ma ei oska öelda, mis materjale ta sealt sai, aga vaevalt ta ise tahtis neid saada ja vaevalt ta sai midagi sellist, mida saaks pidada Venemaa mingiks riigisaladuseks. Kui see nii oli, siis oli see selline lavastus või provokatsioon," ütles Stoicescu veel.

Kolmapäeval kuulutas Venemaa Eesti konsuli Mart Lätte soovimatuks isikuks, mis tähendab tema riigist välja saatmist.