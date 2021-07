FSB pidas Peterburis kinni Eesti konsuli Mart Lätte

Lehe andmeil peeti Lätte kinni koos asitõenditega. FSB pidas Lätte kinni, kui ta sai Vene kodanikult salastatud materjale.

FSB teatel võetakse diplomaadi suhtes ette meetmeid vastavalt rahvusvahelisele õigusele.

Eesti välisministeeriumi avalike suhete osakonna juht Aari Lemmik kinnitas ERR-ile Mart Lätte kinnipidamist.

"Konsul viibis töökohtumisel Peterburi riiklikus polütehnilises ülikoolis ja ta peeti kohtumiselt lahkudes pooleteiseks tunniks FSB poolt kinni. Teda süüdistati tundlike materjalide omastamises," selgitas Lemmik.

Tema sõnul on tegemist lavastuse ja alusetu süüdistusega. "Aga me kinnitame, et tegu on lavastusega ja täiesti alusetute süüdistustega. Eesti seisukohast ilmestab selline vahejuhtum tõsiasja, et Venemaa on valinud suhtluses konfrontatsiooni tee selle asemel, et olla konstruktiivne ja seda negatiivset trendi suhetes Euroopa Liiduga ümber pöörata. Meie jaoks on see järjekordne näide, et Venemaa pole huvitatud konstruktiivsetest suhetest oma naabritega," lisas Lemmik.

Välisministeerium mõistab Lätte kinnipidamise hukka ning nimetab seda provokatiivseks.

"Meie reaktsioon on, et me mõistame Venemaa teo hukka. See on ebaseaduslik, provokatiivne ja suhteid kahjustav Euroopa Liidu liikmestriikide ja Euroopa Liidu suhtes tervikuna. Eesti huvides on heanaaberlikud ja konstruktiivsed suhtes oma naabritega," rääkis Lemmik.

"Me ootame, et Venemaa järgiks oma käitumises rahvusvahelise õiguse printsiipe," lisas ta.

Eestil on Peterburis peakonsulaat. Peakonsul on Carl Eric Laantee Reintamm, lisaks on Eestil kolm konsulit: Mart Lätte, Marika Kõiv-Urm ja Margus Haugas.