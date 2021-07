Riigikantselei valmistab ette täiesti uut kriiside juhtimise seadust

Riigikantselei on koostamas valmisoleku seadust, kuhu kirjutatakse kokku kolm praegu kehtivat seadust, et kriisijuhtimine koondada ühte kohta, ütles ERR-ile riigisekretär Taimar Peterkop.

Tegu on uue seadusega ning see hõlmab endas senise riigikaitseseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja erakorralise seisukorra seaduse konsolideerimist ühte õigusakti, ütles Peterkop, kelle sõnul peegeldab uue seaduse koostamine tehtud põhimõttelist otsust, et kriisideks valmistumine koondatakse ühte kohta.

Praegu toimub näiteks riigikaitselisteks kriisideks valmistumine riigikantselei juhtimisel. 1. juulini toimus tsiviilkriisideks valmistumine siseministeeriumi koordinatsiooni all, tänaseks on ka see toodud riigikantselei alla.

"See on selline terviklik maailm. Et oleks ühtne süsteem, et vältida dubleerimist ja et ka seadusandlik ruum peegeldaks seda lähenemist, siis seetõttu kirjutatakse need seadused kokku," lausus riigisekretär.

Peterkopi sõnul on uues seaduses võrreldes praeguse kolme seadusega palju täiendusi.

"See hõlmab endas riigikaitseõiguse revisjoni tulemusi, väga suur osa tööst on seal ära tehtud. See hõlmab endas seda, mida siseministeerium on teinud hädaolukorra seaduse uuendamise raames. Vast kõige olulisem on, et see hõlmab ka COVID-i kriisi õppetunde," lausus Peterkop.

Neljapäeval tutvustas Peterkop uue seaduse koostamise seisu valitsusele. "Selle seaduse väljatöötamine on ette nähtud ka valitsuse tööprogrammis ja meil on kavas saata seaduse väljatöötamiskavatsus kooskõlastusringile, nagu õigusloome korrad ette näevad," lausus Peterkop.

Kooskõlastusringile saadetakse väljatöötamiskavatsus järgmisel nädalal.

Seaduseelnõu on kavas riigikogule üle anda 2022. aasta sügisel, ütles Peterkop.