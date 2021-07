Eesti piiril saab sellest nädalast teha antigeeni kiirtesti

Piiril hakati koroonateste tegema alates septembrist ning siiani on neid tehtud üle 172 000. Kõige rohkem on teste tehtud Tallinna Lennujaamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiirtestimise võimalus on nüüd kõikides senistes piiril tegutsenud testimiskohtades.

"Kui kiirtest on positiivne, siis tuleb kindlasti minna ja teha ära kinnitav PCR test. Siis me saame juba kindluse, kas ta tõesti on haigestunud ja nakatunud või vahel võib juhtuda nii, et kiirtest võib näidata valepositiivset tulemust," rääkis terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Eesti elanikud ei pea kiirtesti eest maksma, teistel tuleb tasuda 30 eurot.

Kehtima hakkas veel muudatusi. Piiranguteta saab Eestisse tulla Euroopa riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on võrdne 75 või sellest väiksem. Kui nakatumisnäitaja on 75 kuni 200, tuleb Eestisse saabumisel näidata ette tõend vaktsineerimise või haiguse läbipõdemise kohta. Kui tõendeid pole, tuleb teha test.

"Kui haigestumus on 75 ja 200 vahel, siis inimene peab tegema sisenemisel või enne sisenemist testi ja isolatsiooni ta ei pea jääma. Kui on üle 200, siis ta peab istuma ilusasti kas kümme päeva kodus või ta võib ennast natukene varem sellest vabastada, tehes kuuendal päeval testi ja oodates ära selle tulemuse," selgitas Dontšenko.

12- kuni 18-aastane vaktsineerimata alaealine ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui ta saabub Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75 ning ta on teinud negatiivse tulemusega testi. Alla 12-aastased lapsed on isolatsioonist ja testimisest vabastatud.