Kõrgkooli astujate seas on popiks osutunud lasteaiaõpetaja eriala

Tartu Ülikool

29. juuni seisuga on Tartu Ülikoolis kõige suurem konkurents bakalaureusetasemel õppekavadele koolieelse lasteasutuse õpetaja peaaegu kümne avaldusega õppekoha kohta, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis umbes kaheksa kandidaadiga, psühholoogia samuti kaheksa kandidaadiga kohale ning füsioteraapia ligikaudu seitsme kandidaadiga.

Avalduste üldarvu mõttes on populaarsemad arstiteadus umbes 600 kandidaadiga, psühholoogia umbes 470 ja informaatika umbes 380 avaldusega.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on neli esimest õppekava igal aastal populaarsed ning avalduste arv on eelmise aastaga sarnases suurusjärgus.

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni õppekavale on sellel aastal esitatud sadakond avaldust rohkem kui eelmine aasta. Kaldma hinnangul võib avalduste arvu kasv tuleneda vastuvõtutingimuste muutusest. Kui varem tuli sooritada kirjalik katse, siis sellel aastal tehakse kandidaatidega hoopis vestlusi.

Magristriõppes olid populaarsemad õppekavad turundus ja finantsjuhtimine, eripedagoogika ja logopeedia (nii eripedagoogika kui logopeedia suunad) ning õigusteadus (nii päeva- kui ka sessioonõpe).

Eelmisel aastal oli magistriastmes populaarseim õppekava infotehnoloogia mitteinformaatikutele. Sellel aastal seda populaarsemate õppekavade hulgas pole. Kaldma hinnangul on põhjus õppekorralduse muudatus, millega õpe muutus tasuliseks.

Tartu Ülikoolis lõpeb avalduste vastuvõtt 30. juunil.

Tallinna Ülikool

Bakalaureuse tasemel on Tallinna Ülikoolis populaarseimad erialad psühholoogia 14 kandidaadiga ühele õppekohale, haldus- ja ärikorraldus ligi 14 kandidaadiga ning alushariduse pedagoog umbes 13 kandidaadiga ühele kohale. Veel on tiheda konkurentsiga ka sotsiaalpedagoogika ning reklaami ja suhtekorraldus.

Kui psühholoogia ning haldus- ja ärikorraldus olid eesotsas ka eelmisel aastal, siis alushariduse pedagoog ei olnud. Selle asemel oli eelmisel aastal eripedagoogika.

"Meil on väga hea meel, et huvi hariduse valdkonna ning eriti õpetajaameti vastu on suur ning sisseastujate arv on iga-aastaselt suurenenud," ütles Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun.

Näiteks viie aasta taguse ajaga võrreldes on toimunud muudatus, kus varem üks populaarsemaid erialasid - õigusteadus - asendus pingereas haridusteadustega. Tallinna Ülikooli sisekommunikatsiooni spetsialisti Evelin Jürissoni hinnangul võib muutuse põhjus olla õigusteadusele lisandunud inglise keele oskuse nõue.

Magistritasemel on sellel aastal tihedaima konkurentsiga erialad alushariduse pedagoog, hariduse juhtimine, andragoogika ja organisatsioonikäitumise juhtimine. Eelmisel aastal esikolmikus olnud sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse tõukas andragoogika tipust välja.

Tallinna Ülikoolis saab avaldusi teha kuni 1. juulini.

Eesti Maaülikool

Praeguse seisuga on maaülikooli tihedaima konkurentsiga õppekavad maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, kus sessioonõppes on ühele kohale umbes üheksa avaldust ning päevaõppes kümme; geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus ligikaudu kuue kandidaadiga; keskkonnakaitse umbes kaheksa ning veterinaarmeditsiin umbes nelja kandidaadiga ühele kohale.

Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul on need õppekavad traditsiooniliselt populaarsed olnud ning erilisi muudatusi tudengite eelistustes pole toimunud.

Maaülikoolis lõppeb bakalaureuseastme avalduste vastuvõtt 7. juulil.

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool kasutab lävendipõhist vastuvõttu, mis tähendab, et õppekohtade arv pole piiratud ning kõik, kes lävendi ületavad, saavad sisse. Seega ei saa Tehnikaülikooli kohta arvutada õppekohapõhist statistikat.

Praeguseks enim avaldusi saanud õppekavad bakalaureuse tasemel on IT süsteemide arendus sessioonõppes umbes 300 avaldusega, ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine ligikaudu 260 avaldusega ning IT süsteemide arendus umbes 250 avaldusega.

Tallinna Tehnikaülikooli saab avaldusi esitada kuni 6. juulini.

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemias on praegu populaarsemad erialad bakalaureuseastmes graafiline disain ligikaudu üheksa avaldusega koha kohta, fotograafia viie avaldusega ning moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain nelja avaldusega kohale.

Avalduste vastuvõtmine kunstiakadeemiasse lõppes 28. juunil.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EMTA populaarsemad õppekavad bakalaureusetasemel sellel aastal on muusikapedagoogika 14 avaldusega, muusika interpretatsioon - keelpillid 13 ja muusika interpretatsioon - laul 12 avaldusega.

Avalduste vastuvõtmine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse lõppes 25. juunil.